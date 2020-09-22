إليسا تهنئ الشعب السعودي بالعيد الوطني الـ90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة اللبنانية إليسا على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني الـ90.
كتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء، الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم، شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف".
جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الجاري، عبر جميع المنصات الإليكترونية.
وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène
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