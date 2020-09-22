فتحي عبدالوهاب يكشف عن دوره في "القاهرة كابول"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان فتحي عبدالوهاب عن دوره في مسلسل "القاهرة كابول"، إذ يجسد دور مذيع يدعى طارق كساب. نشر فتحي صورة له من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "طارق كساب، القاهرة كابول". مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة نبيل الحلفاوي، وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، كان من المفترض أن يتم عرضه رمضان الماضي 2020، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.

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