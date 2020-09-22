إيرادات الاثنين.. "Mulan" في المركز الثاني و"follow me" الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الاثنين 21 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 98 آلاف و827 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 38 ألفا و726 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The New Mutants" والذي حقق 21 ألفًا و808 جنيهات، وحصل على الترتيب الرابع الفيلم الرومانسي " After We Collided"، محققًا 20 ألفًا و915 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 20 ألفا و195 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم التحريك " "Dreambuilders، والذي حقق 7 آلاف و325 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 7 آلاف و228 جنيها.

في المركز الثامن جاء فيلم "Freaks: You're One of US" بعد تحقيقه 7 آلاف و92 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 5 آلاف و266 جنيها .