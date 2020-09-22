تراند اليوم : فنانة شهيرة تثير ضجة: القبلة الحميمة لا تعتبر مشهدا جريئا

قالت الفنانة السورية رنا العضم، إنها لا تعتبر "القبلة الحميمية" في المشاهد الدرامية جرأة يجب النقاش حولها، أو التفكير بالانتقادات التي توجه لها أو للفنانين.

وأضاف حسب "فوشيا" إن "القبلة" هي واقع وحقيقة في الحياة، معلنة عن دعمها لها طالما تأتي ضمن السياق الدرامي والفني للعمل.

واستنكرت العضم وجود بعض المشاهد في الأعمال التي يظهر بها الممثل مع والدته ويراها بعد سنوات من الغياب ويكتفي بأن يمسك يديها مثلاً على اعتبار أن هذا احترام للمشاهدين بينما في الحقيقة هو بعيد عن الواقع.

وأكدت العضم أنها تضع أمامها خطوطا حمراء لكن "القبلة" ليست أحد هذه الخطوط، مضيفة أن الجرأة تصنف بين ما وصفته بـ "الوقاحة" وبين ما قالت عنه الجرأة ضمن حاجة و ضرورات العمل، وهو ما يمكنها أن تقدّره خلال قراءتها للنص.

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وعلى الرغم من أن العضم تنحدر من أب سوري وأمّ مصرية لكنها لم تشارك في أي عمل ضمن الدراما المصرية، مبينة أنها اعتذرت سابقا عن عمل مصري لصالح مسلسل سوري، لكن لاحقا اكتشفت أنها لم تكن متأكدة من صحة هذا القرار.

كما تحدثت العضم للمرة الأولى عن والدتها المصرية وعن الفارق بين الأم السورية والمصرية، وخاصة في طريقة التعامل مع أولادها داخل المنزل.

ورفضت الحديث عن حياتها العاطفية معتبرة الأمر شخصيا بحتا تعيشه بمفردها بعيدا عن الجمهور.

