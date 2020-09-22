بالصور.. تكريم أحمد حلمي في الليلة السابعة من سينما مصر

كرم المخرج الكبير خالد جلال، مساء امس، الاثنين، النجم أحمد حلمي، وذلك خلال عرض مسرحية " سينما مصر" ، والتي تشهد تخرج الدفعة الثانية لاستوديو المواهب بمسرح مركز الابداع الفني بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، و تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم.

وحرص على حضور العرض أمس بجانب النجم أحمد حلمي كل من حازم شفيق رئيس قناة الحياة، الفنان محمد الوكيل، المخرج و الكاتب جمال عبد الناصر و الاعلاميات الشابات حور مغيث و رغدة بكر .

ويشارك في بطولة العرض ما يقرب من 60 فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذين اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناول العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.

يذكر أنه كانت آخر عروض المخرج الكبير خالد جلال "سلم نفسك"، الذي حضره ملك الدكتورة ايناس عبد الدايم.وحرص على حضور العرض أمس بجانب النجم أحمد حلمي كل من حازم شفيق رئيس قناة الحياة، الفنان محمد الوكيل، المخرج و الكاتب جمال عبد الناصر و الاعلاميات الشابات حور مغيث و رغدة بكر .ويشارك في بطولة العرض ما يقرب من 60 فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذين اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناول العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.يذكر أنه كانت آخر عروض المخرج الكبير خالد جلال "سلم نفسك"، الذي حضره ملك السعودية بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحقق إشادات كبيرة. Advertisements



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