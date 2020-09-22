غداً.. "روك سى باند" و"سكيليتون" فى حفل غنائى من فصلين فى ساقية الصاوي



تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لإقامة حفل غنائي من فصلين لكل من الفرق "روك سى باند" و"سكيليتون"، وذلك غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً.

روك سى باند فريق مكون من مجموعة من الأصدقاء بدأوا فى فبراير 2019 كلًا منهم عازف محترف على آلة موسيقية

، اعتادوا على أن يقوموا بالعزف الجماعى منذ عدة سنوات كما قاموا بكتابة أغانيهم الخاصة ولحنوها ووزعوها. وحان الوقت ليخرجوا للجمهور كفريق تحت عنوان "روك سى". يلعب الفريق موسيقى الروك والريجى والبوب، أصدر الفريق ألبومه الأول بعنوان "طاقة مكبوتة".سكيليتون فريق مصرى يعيد أغنيات ل توينتي ون بيلوتس الفريق الاميركي الذى بدأ في كولومبوس-اوهايو ، يقدمون انواع مختلفه من الموسيقى مثل " روك ، بوب ، اليكترو ..". بداية الفريق كانت في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ ، وقاموا بتقديم حفلتين فى "دا فينيو" وكان الحضور أكثر من ١٠٠ فى الحفله الاولي والثانية