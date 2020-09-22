الليلة.. عرض مسرحية "سينما مصر" بالهناجر

يقام في الثامنة مساء العرض المسرحي "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، وذلك على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا، وهو تخرج الدفعة الثانية من ستديو المواهب بمركز الإبداع.

ويشارك في بطولته ما يقرب من 60 فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذين اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناول العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.

يذكر أنه كانت آخر عروض المخرج الكبير خالد جلال "سلم نفسك"، الذي حضره ملك

المواهب بمركز الإبداع.ويشارك في بطولته ما يقرب من 60 فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذين اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناول العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.يذكر أنه كانت آخر عروض المخرج الكبير خالد جلال "سلم نفسك"، الذي حضره ملك السعودية بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحقق إشادات كبيرة.

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