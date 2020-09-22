الخميس.. عرض "أحوال شخصية" على أوبرا ملك

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، ان العرض المسرحى "أحوال شخصية" من إنتاج الفرقة يعود على مسرح أوبرا ملك برمسيس اعتباراً من يوم الخميس المقبل ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد الموافق ٢٤، ٢٥،٢٦،٢٧ سبتمبر في تمام الثامنة

مساءً، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظا علي سلامة الجميع.يذكر أن عرض "أحوال شخصية" يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات و طبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة و هو منظور جديد يناقشه العرض .عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين ، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وازياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.