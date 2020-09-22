حكايات بنات الجزء 5 يحظى بنجاح على السوشيال ميديا

عرضت شبكة قنوات On، مساء امس الاثنين، أولى حلقات مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، وحظت الحلقة الأولى على نجاحاً كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
يدخل مسلسل "حكايات بنات 5" في إطار المسلسلات الدرامية ذات الحلقات الطويلة، وتعتمد قصته على أربع فتيات تربط فيما بينهن علاقة صداقة قوية وعلى مدار هذه العلاقة تتعددالأحداث الاجتماعية والرومانسية بسبب تقارب العائلات بين الفتيات، وقدم المسلسل أربعة أجزاء تناولت تطور العلاقات بين الفتيات وفي حلقة من حلقاته يبحث المسلسل العديد من القضايا التي تهم شريحة الشباب.
المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.
ويشارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، مجموعة من الوجوة الشابة المميزة، وهم ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، حازم إيهاب، وخالد منصور، والفنان الكبير نبيل نور الدين، مدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.
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