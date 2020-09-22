على إنستجرام.. كندة علوش تروج لـ"ضي القمر"

روجت الفنانة كندة علوش ل حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا انا"، وذلك عب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتعود "كندة"، للتمثيل مرة أخرى من خلال هذا العمل، وذلك بعد غياب بعيداً عن الأضواء، وتضم

حكاية "ضي القمر" النجمة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين واحلام الجريتلي وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

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مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من

قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى. وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.