فيديو.. أغنية "اشتقت لك" لأصالة تتخطى الـ2 مليون مشاهدة

اجتازت الأغنية الجديدة "اشتقت لك"، للفنانة أصالة، حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:العالية، ألحان:ياسر بوعلي، توزيع:خالد عز، وتضمنت ألبومها الجديد "لاتستسلم"، وهي الأعلى مشاهدة بين أغنياته، ويقول مطلعها "اشتقت لك، تحتالمطر حنيت عليك غصب علي قلبي مع صوت الرعد كانوا ينادونك مرّيت في بالي مثل ومض البروق اللي تمر بالله وش معنى العمر لو كان من دونك؟".
تلتها أغنية "رفقاً"، التي تخطت حاجز الـ 700 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:محمد أبو نعمة، ألحان:سهم، توزيع:خالد عز.
طرحت أصالة "لاتستستلم" الأسبوع الماضي، عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة، وضم 20 أغنية، منهم"أنا معك، والله وتفارقنا، بيان، وش كنت أقول، ألمحك، لا تستسلم، غمض عيونك، ماعرفت أنطق".
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