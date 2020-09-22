حسين الجسمي :الأمارات والسعودية وطن واحد

هنأ الفنان حسين الجسمي، الشعب السعودي بمناسبة يومه الوطني، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". تضمن مقطع التهنئة الآتي : "الإمارات والسعودية وطن واحد ، وكل عام وانتم بخير" وطن واحد ، وكل عام وانتم بخير" وكان هذا المقطع من كواليس الحفل الذي أحياه حسين الجسمي Advertisements ضمن رحلة كروز في البحر الأحمر> ضمن رحلة كروز في البحر الأحمر> ويذكر ان حسين الجسمي حقق مشاهدات كبيرة علي اغنيته الأخيره "بالبنط العريض" تخطت ال 114 مليون مشاهدة ، علي موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" .

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