بتول عرفة تكشف عن الحلم الذي يراودها منذ 15 عامًا

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن تفاصيل الحلم الذي يراودها منذ 15 عاما.

وكتبت بتول، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏عندي حلم من 15 سنة، يمكن ربنا يكون الحمد لله حقق لي أحلام أكتر منه بكتير، بس سيظل هذا الحلم الاكبر والذي سيشبع جزء من طموحي الفني".

وأضافت : "بحلم بعمل عرض ميوزيكال ضخم يتجرد من اي حسابات

إنتاجية و يكون اهتمام كل صناعه الأول بالجزء الفني فقط".

Advertisements

يذكر أن، المخرجة بتول عرفة تعاونت مؤخرا مع أمير الطرب العربي هانى شاكر بكليب " عنيك مالت" وسيتم طرحه قريبا بشكل مختلف ومبهر للجمهور.

كما انتهت من تصوير كليب جديد بعنوان "أوبا" مع المطربة رنا سماحة

و إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأحد استوديوهات شبرامنت،

كما أخرجت مؤخرًا 3 كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية «bon voyage» والتي حققت نسب مشاهدة عالية عبر القنوات الفضائية ويوتيوب.

قامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور «جاني في ملعبي»، ولتي حققت ارقام رائعة عبر يوتيوب، وشاركت أيضًا المطرب الشاب محمد سرور باغنية خليها علي الله، وتعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن العربي منهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، خالد سليم، مصطفى حجاج.