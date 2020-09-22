شاهد.. نيكول سابا بفيديو جديد مع النمر

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بفيديو جديد عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت نيكول، في الفيديو مع نمر مستخدمة الفلتر، وعلقت عليه قائلة:" كان نفسي يكون حقيقي ".

نيكول سابا

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وكانت قد عبرت نيكول سابا الفترة الماضية عن غضبها الشديد، بعد ادلاع حريق آخر في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت نيكول، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ولك تفه على هيك دولة ومسؤولين جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا".

وأضافت:"رجعتونا سنين لوراه كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وانتو على قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن".