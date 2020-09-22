مصطفى بسيط ينشر صورة من طفولته مع علاء ولي الدين وشريف عرفة.. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري مصطفى بسيط جمهوره بصورة من طفولته، جمعته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، والمخرج شريف عرفة. مصطفى بسيط أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قال فيه: "صورة للتاريخ مع حبيبنا الفنان الجميل قوى قوى عم علاء ولي الدين والمخرج العظيم الاستاذ شريف عرفة". الفنان المصري أضاف: "الصوره دى فى بيت استاذ اشرف عبدالباقي.. بحب الصوره دى جدااا #مصطفى_بسيط". ومصطفى بسيط ممثل مصري شاب، كانت بدايته من خلال المشاركة بالجزء الثامن من سيت كوم "راجل وست ستات" عام 2011، ليشارك بالعام التالي بفيلم "مستر أند مسز عويس"، ثم إنضم لفريق مسرح "تياترو مصر" عام 2013، والذي أصبح بعد ذلك "مسرح مصر".

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