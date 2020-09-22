متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت نقابات هوليوود الكبرى عن صفقة مع أبرز استوديوات الإنتاج السينمائي بشأن التدابير الواجب اعتمادها لتنشيط العمل في القطاع، مع مراعاة مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.
ووصلت المحادثات التي استمرت أشهراً بشأن إخضاع العاملين في القطاع لفحوص الكشف عن الفيروس والمعدات والنفقات المخصصة لمعالجة العاملين المصابين بالفيروس إلى طريق مسدود، في ظل الحاجة حالياً إلى الحصول على موافقة النقابة على كل مشروع سينمائي أو تلفزيوني بشكل منفصل.
وفي هذا السياق، قال مدير اتحاد نقابات هوليوود، طوماس أودونيل، لوكالة “فرانس برس”: “أخيراً وبعد طول انتظار، لدي ثقة بأن هذه البروتوكولات، المتشددة والمدروسة كتلك المعتمدة في أي قطاع صناعي في أميركا، ستبقي طواقم العمل والممثلين بأمان، كذلك الأمر مع المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها”.
كانت هذه تفاصيل خبر العودة الى الإنتاج الهوليوودي بشروط وقائية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.