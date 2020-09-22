العودة الى الإنتاج الهوليوودي بشروط وقائية من فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت نقابات هوليوود الكبرى عن صفقة مع أبرز استوديوات الإنتاج السينمائي بشأن التدابير الواجب اعتمادها لتنشيط العمل في القطاع، مع مراعاة مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

ووصلت المحادثات التي استمرت أشهراً بشأن إخضاع العاملين في القطاع لفحوص الكشف عن الفيروس والمعدات والنفقات المخصصة لمعالجة العاملين المصابين بالفيروس إلى طريق مسدود، في ظل الحاجة حالياً إلى الحصول على موافقة النقابة على كل مشروع سينمائي أو تلفزيوني بشكل منفصل.

وفي هذا السياق، قال مدير اتحاد نقابات هوليوود، طوماس أودونيل، لوكالة “فرانس برس”: “أخيراً وبعد طول انتظار، لدي ثقة بأن هذه البروتوكولات، المتشددة والمدروسة كتلك المعتمدة في أي قطاع صناعي في أميركا، ستبقي طواقم العمل والممثلين بأمان، كذلك الأمر مع المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها”.