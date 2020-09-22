الرئيس الروسي: يجب على الدول الكبرى الامتناع عن أي تحركات أحادية الجانب من شأنها التسبب في صدامات عسكرية المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/22 08:05 م بتوقيت أبوظبي
حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الكبرى على الامتناع عن أي تحركات أحادية الجانب من شأنها التسبب في صدامات عسكرية فيما بينها".
وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام الدورة الـ75 للأمم المتحدة، أنه "لا بد من إجراء إصلاحات في المنظمات العالمية لا سيما مجلس الأمن".
وأوضح أن بلاده تعمل على منع انتشار الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في العالم.
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يردوا على اقتراحنا لتعليق نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا وأماكن أخرى".
وحول فيروس كورونا، أشار إلى أن "الدول لن تستطيع مواجهة جائحة كورونا إلا من خلال التعاون الكامل فيما بينها".
ولفت إلى أن "التخلص من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتًا طويلًا".
وتابع الرئيس الروسي: "نجحنا في تسجيل أول لقاح مُضاد لفيروس كورونا في العالم ومستعدون لتوزيعه على كل الدول".
وأشار بوتين إلى أن بلاده مستعدة لمشاركة خبراتها في تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع دول أخرى.
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