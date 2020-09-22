شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفريق وسط البلد على مسرح النافورة بالأوبرا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً للعروض الجادة والمتميزة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على مسرح النافورة، ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى، وسط البلد، انتيكا ،هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها.

وسط البلد فريق غنائى بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.

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وكانت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر؛ أعلنت من خلال إدارة الموسيقى الشرقية، عن إجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 30 عاما.

وقالت الفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، في بيان صحفي، إنه بالنسبة لاختبارات الأصوات الجديدة، يؤدي المتقدم أمام اللجنة أغنية من التراث إلى جانب أغنية حديثة، أما العازف يشترط أن يملك القدرة على القراءة الوهلية للمدونة الموسيقية، مشيرة أن تسجيل الطلبات يتم بمكتب الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتلقيها.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية يتبعها 5 فرق للموسيقى العربية، هي عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية للتراث، القومية العربية للموسيقى، الإنشاد الديني وأوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.