شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله "أب" نجوم الدراما.. والد أحمد عز بـ"هجمة مرتدة" وأحمد زق فى "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان القدير صلاح عبد الله فى الوقت الحالى إذ يشارك فى أكثر من عمل درامى لنخبة من النجوم منها مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز ومسلسل "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، ومسلسل "جمال الحريم" للنجمة نور اللبنانية.

وقال صلاح عبد الله إنه فى مسلسل "هجمة مرتدة" يقدم شخصية موظف بسيط على المعاش ولديه مشروع يساعده على المعيشة وهو مكتبة للأدوات المدرسية والتزامات الأطفال، وتتكون أسرته من زوجته الفنانة ماجدة زكى وابنته الفنانة مايان السيد ونجله الفنان أحمد عز.

وأضاف عبد الله أن مسلسل "هجمة مرتدة" يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية وأنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده ويعود لاستكمالها الشهر المقبل وذلك بعد أن توقف التصوير مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، بينما يواصل فريق العمل التصوير منذ أسابيع على فترات منتظمة بعد عودة الحياة لطبيعها بعض الشىء.

يشار إلى أن النجم أحمد عز يجسد دور ضابط ومتزوج من الفنانة هند صبرى والتى يحدث لهما تتطورات إجبارية تؤدى إلى رغبة الأعداء فى قتلها، والمسلسل من بطولة النجم أحمد عز، هند صبرى، صلاح عبد الله، هشام سليم، نضال الشافعى، ماجدة زكى، ندى موسى، مايان السيد، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد جمعة ، محمود البزاوى ، أحمد فؤاد سليم وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

على الجانب الآخر يشارك الفنان صلاح عبد الله فى مسلسل "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق والذى تدور أحداثه على مدار 35 حلقة والمقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية فى الموسم الشتوى المقبل.

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وأكد عبد الله أنه يقدم شخصية والد الفنان أحمد رزق خلال أحداث هذا العمل ويظهر رزق بشخصية مهندس ديكور وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر ولديه طفلة منها فى عمر الـ12 عاما ومع تتطور الأحداث ينفصل عنها وتدور الأحداث فى إطار ملىء بالتشويق والإثارة.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق ، أيتن عامر ، داليا مصطفى ، نضال الشافعى ، صلاح عبد الله ، محمد مهران ، ولاء الشريف ، محمد جمعة ، حسنى شتا وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

فى سياق متصل يشارك الفنان صلاح عبد الله فى مسلسل "جمال الحريم" للنجمة نور اللبنانية والذى تدور أحداثه على مدار 45 حلقة وانتهى عبد الله من تصوير جزء كبير من مشاهده فى العمل وسيعود لاستئناف تصوير باقى مشاهدة قريبًا.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانة، خالد سليم ، دينا فؤاد ، صلاح عبد الله ، محمد شاهين ، إسلام جمال ، فراس سعيد ، حازم سمير ، كريم عبد الخالق، رنا رئيس وغيرهم وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار سوسن عامر وإخراج منال الصيفى.