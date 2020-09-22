شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنعى مدير التصوير سمير بهزان: وداعا حكّاء الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة ليلى علوى، مدير التصوير سمير بهزان، الذى غادر عالمنا اليوم الثلاثاء، قائلة :"وداعا حكّاء الصورة"، وأعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة مدير التصوير سمير بهزان، من خلال بيان نعى جاء فيه "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير بهزان ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وقالت ليلى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" وداعا حكّاء الصورة.. سمير بهزان".



ليلى علوى

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آخر أعمال الراحل سمير بهزان كان مسلسل "ليه لأ" وهو المسلسل الاجتماعى الذي يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلاً كبيرًا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.