شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللوك الجديد لـ فتحى عبد الوهاب فى مسلسل "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم فتحى عبد الوهاب، عن اللوك الجديد، الذى سيظهر من خلاله بشخصية "الإعلامى" ، ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، ويقدم فتحى شخصية "الاعلامى" لأول مرة في الدراما التليفزيونة، حيث تعتمد الفكرة الرئيسية على صراع بين 3 أطراف، ويقدم فتحى تلك الشخصية خلال برنامجه "صانع الحدث" ضمن أحداث المسلسل.

وفى السياق ذاته، يواصل المخرج حسام على تصوير المسلسل بكثافة، حيث انتهى من الديكورات الأساسية الأولى، والتي صورها في استوديو الاهرام، ومدينة 6 أكتوبر، ومناطق متفرقة أخرى في القاهرة، حيث يستعد فريق العمل للسفر إلى مدينة البحر الأحمر لتصوير عدد مشاهد هناك في الصحراء والجبال وخلافه .

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وتأجل عرض المسلسل من العام الماضى، وذلك بسبب ضيق الوقت، لاسيما أن المسلسل يحتوى على تصوير عدة مشاهد خارج مصر، وهو ما دفع شركة الإنتاج لتأجيل المسلسل وعرضه فى الموسم المقبل، حتى يتسنى لصناعه فرصة لتقديم عمل درامي جيد.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.