شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى "اليوم الوطنى السعودى": الله يحمى قيادتكم وبلادكم ودوركم ريادى بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية إليسا، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، ووجهت إليسا رسالة تهنئة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف".



اليسا على تويتر

وتستعد المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وتمكن الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً في العام 1930.

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وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات. وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية فى الخارج.

كما تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية، لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطنى على الإطلاق.