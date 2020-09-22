شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "غنا مصرى" على مسرح ساحة مركز الهناجر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقدم فرقة "غنا مصرى" حفلتها فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يستمتع جمهور ساحة مركز الهناجر، لأكثر من ساعة ونصف بباقة متنوعة من الأغانى منها "بتنادينى تانى ليه، رايحة فين ياحاجة، ساعة معاك، عراف، يا سيدة، لأجل النبى، بص على حلاوة، قمرُ، مدد شدى حيلك يابلد"، يتغنى بها الفنانون " مصطفى سامى، رباب ناجى، ماهر محمود"، بقيادة المايسترو محمد باهر .

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ويختتم برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، بالعرض المسرح " سينما مصر"، الذى يعرض أيام ٢٨ و٢٩و٣٠، بطولة مجموعة من الشباب خريجى الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال.

وتبدأ حفلات البرنامج يوميا فى السابعة والنصف مساء، مع حرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.