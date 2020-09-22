شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 فنانين نالوا لقب "الأستاذ".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلمة "أستاذ" تعني في اللغة "المعلم" أو "السيد" أو "شيخ الكار" وصاحب الخبرة والإبداع الحقيقي، ومن علم أجيالا، وله فضل على تلاميذ يدينون له بهذا الفضل.. وهي كلمة فارسية الأصل وهذه الكلمة في تاريخ الفن المصري لم تطلق إلا على قلة من الفنانين الذين هم بالفعل أساتذة، ولهم مريدون ولهم مدرسة خاصة وأسلوب في تقديم وتعليم الفن، فمن هم أساتذة الفن المصري والعربي الذين كان لهم تأثير كبير بفنهم وامتدت تأثيراتهم على أجيال أخرى؟





فؤاد المهندسأحد أساتذة الفن المصري وصاحب مدرسة خاصة في الكوميديا تأثر بها الكثير من الفنانين ولا تزال أعماله منهلا للكثيرين.



فؤاد المهندس

محمد صبحي صاحب مدرسة خاصة في المسرح وعمل مدرسا في المعهد العالي للفنون المسرحية وصنع نجومية الكثير من الفنانين. محمد صبحي صاحب مدرسة خاصة في المسرح وعمل مدرسا في المعهد العالي للفنون المسرحية وصنع نجومية الكثير من الفنانين.



محمد صبحى يوسف شاهينأستاذ الإخراج بما صنعه من شخصية قوية وكاريزما وأسلوب خاص في السينما وعمل مدرسا في المعهد العالي للسينما وخرج من تحت عبائته الكثير. يوسف شاهينأستاذ الإخراج بما صنعه من شخصية قوية وكاريزما وأسلوب خاص في السينما وعمل مدرسا في المعهد العالي للسينما وخرج من تحت عبائته الكثير.



يوسف شاهين

خالد جلال أحد أساتذة الفن وخرج من مدرسته وعالمه المسرحي الكثيرين وأنشأ مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. خالد جلال أحد أساتذة الفن وخرج من مدرسته وعالمه المسرحي الكثيرين وأنشأ مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.



خالد جلال Advertisements

نور الشريفأحد أساتذة الفن بما يحمله من خبرة ورؤية في اكتشاف المواهب وعمل مدرسا فى المعهد العالي للفنون المسرحية وخرج نجوما من تلامذته. نور الشريفأحد أساتذة الفن بما يحمله من خبرة ورؤية في اكتشاف المواهب وعمل مدرسا فى المعهد العالي للفنون المسرحية وخرج نجوما من تلامذته.





نور الشريف







محمود مرسى

شريف عرفةأحد أستاذة فن الإخراج وله مدرسته الخاصة وجمهوره ويحظى بتقدير كبير من كبار النجوم. شريف عرفةأحد أستاذة فن الإخراج وله مدرسته الخاصة وجمهوره ويحظى بتقدير كبير من كبار النجوم.



شريف عرفة

عبد المنعم مدبولي أحد أساتذة الفن وله مدرسته التي عرفت بالمدبوليزم في الكوميديا وتأثرت به أجيال كثيرة وكان معلما للكثير من الفنانين. عبد المنعم مدبولي أحد أساتذة الفن وله مدرسته التي عرفت بالمدبوليزم في الكوميديا وتأثرت به أجيال كثيرة وكان معلما للكثير من الفنانين.



عبد المنعم مدبولي

زكي طليمات من أساتذة الفن وكان ممثلا ومؤلفا ومخرجا وأحد رواد المسرح الـمصري وأسس المسرح المدرسي في عام 1937 وشغل منصب أول مدير للمعهد العالي للتمثيل في عام 1944 زكي طليمات من أساتذة الفن وكان ممثلا ومؤلفا ومخرجا وأحد رواد المسرح الـمصري وأسس المسرح المدرسي في عام 1937 وشغل منصب أول مدير للمعهد العالي للتمثيل في عام 1944



زكى طليمات

وحيد حامدله مدرسته الخاصة في كتابة السيناريو ويقوم بالتدريس في المعهد العالي للسينما وخرج من تحت عباءته كثيرين صاروا نجوما في عالم كتابة السينما. وحيد حامدله مدرسته الخاصة في كتابة السيناريو ويقوم بالتدريس في المعهد العالي للسينما وخرج من تحت عباءته كثيرين صاروا نجوما في عالم كتابة السينما.

محمود مرسيصاحب مدرسة في التمثيل والإخراج الإذاعي وعمل مدرسا زائرا بالمعهد العالي للسينما