شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر عن صورتها فى المسرح القومى: "فخورة انى جنب عمالقة المسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من الذكريات، والتي مر عليها حوالي ثلاثة عقود، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتي تم تعليقها في جدار المسرح القومي بجوار عدد كبير من كبار النجوم والمشاهير.

وكتبت سوسن بدر على الصورة التي ظهرت فيها في التسعينات، "فخوره ان صورتي دي متعلقة في المسرح القومي جنب صور عمالقة المسرح.. الصورة دي من ٣٠ سنه تقريباً"، وسرعان ما حصدت الصورة عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات.

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقفا بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.



سوسن بدر

وأول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.