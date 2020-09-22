شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مجاهد : "جنة هنا " العرض القادم على مسرح الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة تستعد لاستقبال عرض " جنة هنا" من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، حيث من المقرر افتتاحه خلال أيام على مسرح الغد بالعجوزة .

مسرحية "جنة هنا " من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر .

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كانت آخر العروض المسرحية التي قدمت علي مسرح الغد مسرحية "الحادثة"، من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي عن رواية "جامع الفراشات" لجون فاولز، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، ومن إخراج عمرو حسان.

وكانت المسرحية عرضت لأول مرة عام 1993، وقام ببطولتها كل من النجمين عبلة كامل وحسين فهمي، والذي انسحب من العرض فيما بعد ليكمله الفنان أشرف عبدالباقي.

ويتناول العرض حكاية شاب قام باختطاف الفتاة التي أحبها من الشارع؟، ثم راح يحبسها في بيته الذي اشتراه حديثًا، فأصبحت كأنها واحدة من تلك الفراشات التي يهوى جمعها، هل هناك تشابه بين تلك الحسناء وبين تلك الفراشات الميتة؟.