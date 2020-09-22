شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بوصول متابعيها لـ 16 مليوناً بتورتة وشموع.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية سلمى حايك، على الاحتفال بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام لـ 16 مليون متابع، حيث نشرت مقطع فيديو قصير وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 في إشارة الى عدد متابعيها، لتوجه رسالة شكر لهم على متابعتهم لها على مدار الفترة الماضية.

وكانت قد احتفلت حايك، أمس، بعيد ميلاد ابنتها فالنتينا، ونشرت صورة لها مع طفلتها، عبر حسابها موقع "انستجرام"، معلقة :"لم أرغب أبدًا فى وجود شخص ما بقدر ما تمنيت أن تدخل حياتى.. نشكرك على حضورك قبل ثلاثة عشر عامًا فى يوم مثل اليوم .."يوم السلام" لإلقاء الضوء على حياتنا.. أنت أعظم معلم لى، أعظم فرح وأعظم أملي. أحببتك قبل ولادتك وسأحبك إلى الأبد. عيد ميلاد سعيد يا نجمي الساطع".



سلمى حايك

كما شاركت سلمى حايك، متابعيها وجمهورها، منذ ايام بصورة لها من إحدى مغامراتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحد الجبال الشاهقة، تزامناً مع حرائق الغابات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا وولاية أوريجون في أمريكا، للدعوة لتوقف تلك الكارثة التي تسببت في تدمير عدد كبير من الأشجار وتهجير الحيوانات، وظهرت حايك صاحبة الـ 54 عاماً، في الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخوض إحدى رحلاتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحدي الجبال، وطالبت بالدعاء لتوقف الحرائق الضخمة في كاليفورنيا وواشنطن.