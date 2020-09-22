شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى وصبرى فواز يلتحقان بأسرة فيلم "المطبعة هرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنانان كريم عفيفى وصبري فواز على المشاركة في بطولة فيلم "المطبعة – هرم" إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث يواصل القائمون على العمل التحضيرات النهائية من وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، وإبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى وصبرى فواز ويتبقى فنانتين لتقديم أدوار البطولة النسائية وتعد الفنانة أسماء أبو اليزيد الأقرب للانضمام إلى العمل على أن يتم اختيار الفنانة الثانية خلال الأيام المقبلة وابرام التعاقد معها.



كريم عفيفى وصبرى فواز

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يذكر أن كريم عفيفى تعاقد مؤخراً على المشاركة فى بطولة مسلسل "نجيب زاهى ذركش" مع يحيى الفخرانى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل رامز أمير واسلام ابراهيم وأنوشكا، ويجسد عفيفى دور أحد أبناء يحيى الفخرانى خلال الأحداث.

أما صبرى فواز فينتظر عرض أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" على منصة شاهد الرقمية بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 27 سبتمبر الجارى، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، معتصم النهار، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد وناصر سيف وتأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.