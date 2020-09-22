شكرا لقرائتكم خبر عن سويرتى وفريك وسايكوجى يتعاونان فى أغنية عن جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سويرتي رائد موسيقى الهيب هوب عن تعاونه مع الفنان الإماراتي مصطفى إسماعيل المعروف بـ"فريك" ومغنى الراب الإندونيسي سايكوجي لإنتاج أغنية جديدة بعنوان "إيسو"، وهي عبارة عن مزيج غنائي يجمع موسيقى الهيب هوب والدريل.

وتأتي الأغنية بإلهام من إجراءات الحجر الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 –كورونا-حول العالم، بالإضافة إلى قضايا عدم المساواة والتحديات العاطفية التي حملها عام 2020 حيث يبدع النجم سويرتي، الذي يتربع على عرش مشهد موسيقى الهيب الهوب في الشرق الأوسط، في التعبير عن هذه المشاعر بشكل حماسي وفريد، بالتعاون مع نجم موسيقى الدريل العربي الملقب بفريك ونجم الراب الإندونيسي سايكوجي.

وقال فريق عمل الأغنية "تأتي هذه الأغنية تعبيراً عن مشاعرنا ومشاعر أغلب الناس خلال هذه الظروف الاستثنائية التى شهدها العالم هذا العام، حيث يبدو تكرار اسم الأغنية عدة مرات وكأنه طلب للمساعدة وهو ما يشعر به أغلبنا في هذه الأوقات الحرجة".

Advertisements

وتجتمع في الأغنية مواهب الفنانين الثلاثة لإبداع كلمات قوية بلغات متعددة على إيقاعات موسيقى الدريل، حيث تأتي جملة الفنان سويرتي "كل شيء انهار، أنا أختنق" لتلامس المشاعر والأحاسيس في أصدق معانيها.

وفاز سايكوجى مؤخراً بمسابقة ريد بول بارفايت المرموقة لتتويج أفضل نجم راب في العاصمة جاكرتا، حيث قرر التبرع بمبلغ الجائزة النقدي للمساعدة في إطعام المشردين في جاكرتا، وقال: "ساعدتني هذه الجائزة على إدراك دور جهودي في مساعدة المجتمع والآخرين من حولي".