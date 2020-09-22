سعاد شوقى رئيسا للعلاقات الثقافية ومحمد الباسوسى للمركز القومى للسينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما سابقا رئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتكليف السيناريست محمد الباسوسي برئاسة المركز القومي للسينما خلفا لها .



الدكتورة سعاد شوقي

كانت الدكتورة سعاد شوقي قد تولت المركز القومي للسينما منذ عام كأول سيدة تتولى هذا المنصب وقد حققت الكثير من المشاريع خلال فترة توليها المركز وكان آخرها مشروع تصنيع بانوهات السينما وعودة الإنتاج للمركز بالإضافة لمشروع السينماتيك وحفظ تراثنا السينمائي .

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السيناريست محمد الباسوسي

يذكر أن الدكتورة سعاد شوقي، تخرجت في المعهد العالي للسینما، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصلت على درجة الماجستیر عام 2001 بدرجة امتياز، وتمت التوصية بطباعة رسالتها التي تحمل عنوان تطور الرؤیة والأسلوب في سینما یوسف شاهین، وتبادلها مع الهیئات العلمیة، ثم نالت درجة على الدكتوراه بدرجة امتیاز عام 2010 عن رسالة مشكلة البناء الزمني في السرد السینمائي المعاصر، مع التوصية بطباعتها وتبادلها مع الهیئات العلمیة، أخرجت 4 أفلام قصیرة أثناء فترة الدراسة هى الحاوي خطف الطبق (فيلم روائي قصير عن قصة للأديب العالمي نجیب محفوظ) - الرسم بالنار (فیلم تسجیلي عن الخزاف نبیل درویش - انتظار (فیلم روائي قصیر) - أمهات لم یلدن ـ أبدا (فيلم روائي قصير عن قصة للأديب یوسف جوهر) - في حاجة كده (فیلم روائي قصیر)، كما أخرجت عدة افلام وثائقية وروائية قصيرة متنوعة وحلقات لمجموعة من البرامج، عملت أستاذا مساعدا بقسم الاخراج بالمعهد العالي للسینما، ودكتور منتدب بعدد من الجامعات المصرية، شاركت في العديد من المهرجانات المصرية والدولية منها التلفزیون، القومي للسینما، الإذاعة والتلیفزیون، میونیخ للأفلام القصیرة (ألمانيا)، الأفلام القصیرة بلندن، ساو باولو وریو دي جینیرو(البرازیل)، معهد العالم العربي (باریس)، مهرجان مالمو بالسوید، نالت العديد من الجوائز منهاجائزة أفضل فیلم قصیر فیلم (كیف تراني) في مهرجان الإسكندریة الدولي، أفضل فیلم قصیر(كیف تراني) في مسابقة فیلم المرأة في مهرجان مسقط الدولي، الجائزة الفضية وغيرها، اختيرت عضو لجنة تحكیم في المسابقة الرسمیة للأفلام القصیرة والتسجیلیة في العديد من المهرجانات والمسابقات المتخصصة.