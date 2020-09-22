شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان مدير التصوير سمير بهزان بمقابر العائلة فى طريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان مدير التصوير سمير بهزان من أحد المستشفيات بالزمالك، على أن يدفن الجثمان بمقابر العائلة بطريق الواحات، وكانت نقابة المهن السينمائية أعلنت وفاة مدير التصوير سمير بهزان، من خلال بيان نعى جاء فيه "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير بهزان ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

تخرج سمير بهزان من كلية الفنون التطبيقية ، عمل بالمركز القومى للسينما ، كان أول افلامه الروائية عام 1993 فيلم "أحلام صغيرة" ، تعتبر من أجمل اعماله فى مجال التصوير فيلم أرض الخوف ، مواطن ومخبر وحرامى ، القاهرة منورة بأهلها فيلم قصير ، أسكندرية كمان وكمان ، خيانة مشروعة ، أنت عمرى ، ويجا ، السفاح ، أحكى يا شهر زاد ، أوقات فراغ ، بعد الموقعة ، مسلسل دهشة ، مسلسل ونوس وغيرهم .

آخر أعمال الراحل سمير بهزان كان مسلسل "ليه لأ" وهو المسلسل الاجتماعى الذي يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

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يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلاً كبيرًا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.