شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تحتفل بمرور 55 عاما على شخصية pooh الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى فيلم الرسوم المتحركة الشهيرWinnie the Pooh فستصاب بالدهشة عندما تعرف أن ديزنى تحتفل بمرور 55 عامًا على شخصية Pooh Corner، لذلك قررت طرح بعض الألعاب الجديدة المستوحاه من شخصية Pooh، ومن المقرر أن تحتفل The House of Mouse بالذكرى السنوية فى عام 2021، بمناسبة تاريخ فيلم الرسوم المتحركة القصير Winnie the Pooh and the Honey Tree الذي ظهر لأول مرة في دور السينما في عام 1966.



pooh

وابتكرت ديزنى منذ ذلك الحين العشرات من الرسوم الكرتونية التى شاركت فى Pooh Corner.



winnie the pooh

وظهر ويني ذا بوه مؤخرًا في دور السينما قبل عامين في فيلم الحركة الحية كريستوفر روبن بطولة إيوان ماكجريجور، وظهر في الفيلم برفقة كريستوفر روبن في محاولة للعثور على أصدقائهم المفقودين من Hundred Acre Wood.