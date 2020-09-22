شكرا لقرائتكم خبر عن شادية تغنى "إن راح منك يا عين" لايف بدون موسيقى فى تسجيل نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية على "فيس بوك" مقطعا صوتيا نادرا لشادية وهى تغنى "إن راح منك يا عين" لايف" بدون موسيقى، وكانت تجلس مع مجموعة من الفتيات يرددن ورائها الأغنية التى كتب كلماتها فتحى قورة ولحنهامنير مراد وقدمتها فى فيلم "أرحم حبي" عام 1959.

كان عشاق ومحبو النجمة القديرة الراحلة شادية، قد كشفوا عن صورة نادرة جمعت دلوعة السينما المصرية مع الفنانة الراحلة سناء جميل والإعلامية القديرة الراحلة آمال فهمى، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، فى إحدى المناسبات الاجتماعية، والتقطت الصورة بعدما اعتزلت شادية الفن، حيث ظهرت فى الصورة مرتدية الحجاب.

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واعتاد عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر قبل للراحلة من خلال حسابهم ???????????????????????? شــادية، وكان من ضمن هذه الصور، إهداء النجمة شادية باقة من الزهور للنجمة القديرة يسرا خلال حفل زفافها، وأيضا صورة التقطت بعد اعتزالها للفن، ظهرت فيها مرتدية الحجاب وتم التقاطها فى إحدى المناسبات الاجتماعية، وصورة أخرى لها بعد ولادتها بأشهر قليلة وقبل أن تكمل عامها الأول، حيث إنها من مواليد 8 فبراير عام 1931.