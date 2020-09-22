صلاح عبدالله ينعى مدير التصوير سمير بهزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان صلاح عبدالله، مدير التصوير سمير بهزان، الذي وافته المنية اليوم. نشر "عبد الله" صورة للراحل سمير بهزان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، مدير التصوير الكبير الرائع المحترم سمير بهزان في رعاية الرحمن، أرجوكم الفاتحة والدعاء". وأعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة مدير التصوير سمير بهزان، من خلال بيان نعى جاء فيه "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير بهزان ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته"

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