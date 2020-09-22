مصطفى بسيط يكشف عن صورة نادرة تجمعه بعلاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان مصطفى بسيط عن صورة تجمعه بالراحل علاء ولي الدين، والمخرج شريف عرفة، خلال زيارتهم لمنزل الفنان أشرف عبد الباقي.

ونشر بسيط الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صورة للتاريخ مع حبيبنا الفنان الجميل قوي قوي عم علاء ولي الدين، المخرج العظيم الأستاذ شريف عرفة، الصورة دي في بيت أستاذ أشرف عبد الباقي، بحب الصورة دي جدا".

من ناحية أخرى احتفل الفنان مصطفى بسيط بحفل زفاف شقيقه على إسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر.

وحضر الحفل أصدقاء الفنانين ومن بينهم نجوم مسرح مصر، محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، زوجته، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني.