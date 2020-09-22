عبدالرحيم كمال يكشف كواليس آخر مكالمة مع الراحل سمير بهزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :

نعى الكاتب عبدالرحيم كمال، مدير التصوير سميز بهزان، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن الراحل قال له في اتصال هاتفي أمس الأثنين إن حالته الصحية تحسنت.

وكتب "عبدالرحيم"، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "لسه مكلمني إمبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتهاله من يومين لأنه كان تعبان شوية وإنه بقى زي الفل".

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وتابع: "الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان الذي عملنا معا في مسلسلي دهشة وونوس، وكان نموذج راقي مكتمل جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان صاحب التاريخ السينمائي الكبير والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز"

مدير التصوير الراحل سمير بهزان، قدم مايزيد عن 22 عملا درامي، وكان آخرها مسلسل "ليه لأ"، ومن الأفلام التي قام بتصويرها "بعد الموقعة"، "باب الشمس"، "كلمني شكرا"، "احكي يا شهرزاد"، "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها.