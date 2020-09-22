وفاة مدير التصوير سمير بهزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة
رحل عن عالمنا اليوم، مدير التصوير سمير بهزان.
وأعلنت نقابة السينمائيين، خبر الوفاة في بيان لها: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وتابع البيان: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير بهزان ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".
سمير بهزان له عدد كبير من الأعمال أبرزها "ونوس"، "الماء والخضرة والوجه الحسن"، "دهشة"، "حب البنات"، "مواطن ومخبر وحرامي".
وكان آخر أعماله مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية.
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