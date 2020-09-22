"حانوتي الشباب" و"يا حلو ياللي العسل سايل من الشفه".. أشهر إفيهات النجم الراحل يوسف عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في 22 سبتمبر عام 2014، رحل عن عالمنا الفنان يوسف عيد، عن عمر يناهز 66 عاما.

يوسف عيد اشتهر في معظم أفلامه بالكوميديا البسيطة، التي تدخل قلب المشاهد دون استئذان، وله العديد من الإفيهات الشهيرة المتداولة خلال مسيرته الفنية.

قدم "عيد" حوالي ما يقرب من 200 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

ومن أشهر أعماله التليفزيونية "الكبير أوي"، "اللمبي 8 جيجا"، "كيد الحموات"، "الرجل العناب"، "إمبراطورية مين".

في هذا التقرير نعرض لكم أبرز إفيهات يوسف عيد:

فيلم الناظر

شارك يوسف عيد في الفيلم الشهير "الناظر"، كانت له جملة شهيرة في العمل وهي :" "زكريا الدرديري مدرس رياضة وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي".

"يا ابنى ما تنطق قول أي حاجة، واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعها"

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فيلم "التجربة الدنماركية"

"ياحلو ياللي العسل سايل من الشفة شعرك سلاسل دهب دمك كمان خفة، أدفع في مهرك ألوف "، قالها في فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام.

فيلم الحرب العالمية التانية

شارك يوسف عيد في فيلم الحرب العالمية بموال كوميدي، مع الفنان أحمد فهمي، وجسد شخصية "بوب مارلي".

فيلم "جعلتني مجرمًا"

"محسوبك المعلم عبده آجرني صاحب مكتب حانوتي الشباب، تحت شعار عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك"، تعتبر هذه الجملة من أشهر افيهات يوسف عيد في فيلم "جعلتني مجرمًا"، وأيضًا جملة :"أضربك فين ما فيش في وشك مكان".

فيلم "أسف على الإزعاج"

"نفعنا بأي حاجة ربنا يسقيك من نار جهنم، ربنا يحرقك بجاز، ربنا يجعلك فى كل خطوة بلاعة"، نجح أيضًا يوسف عيد في إضحاك الجمهور بهذه الجملة في فيلم "أسف على الإزعاج".