رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا في الصور بفستان أنيق، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. Advertisements وعلقت الفنانة منة فضالي: "قمر"، بينما علقت المطربة آية عبدالله : "حلوة أوي". من ناحية أخرى شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية. مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة

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