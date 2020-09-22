بالفيديو.. قبل "الفيشاوي" محمد رمضان "غاوي اعتذارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"سامحوني ماكنش قصدي" تعليق اعتاد الفنان محمد رمضان على ترديده، عقب اشتعال الأزمات حوله بسبب مقطع فيديو، او تعليق كتبه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقابل الهجوم المضاد بتقديم الاعتذار بشكل مباشر احيانا ، أو حذف ما كتب، أو بإعادة التوضيح لتعليق له، على غرار ما حدث مؤخرا مع الفنان احمد الفيشاوي.

وتشهد الساحة الفنية حاليا هجوما ساخرا متبادلا بين الفنانين محمد رمضان، وأحمد الفيشاوي، بعد إعلان الأخير استعداده لطرح أغنية بطريقة المهرجانات بعنوان "نمبر2"، وهو ما اعتبره الأول ردا على أغنيته "نمبر وان".

رمضان في البداية علق على أغنية الفيشاوي، عبر برنامج "إنسايدر بالعربي"، وقال "مفيش حد يعرف يتريق، نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال بالعالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1"، موجها رسالة إلى الفيشاوي، بالقول "ربنا يوفقك ونمبر 2 تنجح وتبقى شيء عظيم، إزاي تنافسني وأنت بتقول على نفسك نمبر 2 وده اعتراف رسمي أمام العالم كله".

ولم يكتفِ محمد رمضان بالتعليق عبر البرنامج، وكشف عبر صفحته بموقع إنستجرام عن أغنية جديدة يستعد لطرحها عبر قناته على "يوتيوب"، وتحمل اسم "الدبابة"، ويقول فيها "دايما عامل ساسبنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

ورغم ما حمله الاعتذار من هجوم ساخر على الفيشاوي، فإنه يعد ضمن سلسلة مواجهات لجأ فيها رمضان لتقديم الاعتذارات تباعا لضحاياه، ومنهم أسطورة الكوميديا إسماعيل ياسين.

*سامحني يا سمعة

كانت البداية عندما قال رمضان خلال أحد حواراته الصحفية إن أفلام الراحل إسماعيل يس التي قدمها حول الجيش المصري، أساءت إلى الجندي المصري بسبب المظهر الذي كان يطل به، وتصرفاته المضحكة التي ليس لها أي علاقة بالجندية المصرية.

وأمام الهجوم الكبير الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرر محمد رمضان أن يرد ويوضح حقيقة ما قاله عبر فيديو قام بنشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد فيه أن الراحل إسماعيل يس هو أكثر ممثل يُضحكه في الدنيا، كما أنه يحفظ كافة الأغاني التي قدمها.

وأشار رمضان إلى أن السؤال الذي تلقاه وأجاب عنه، كان يتعلق بنيته تقديم أفلام عن الجندي المصري مثلما فعل إسماعيل يس من قبل، وهو ما أجاب عنه بـ"لا"، خاصة أن هذه الأفلام قُدمت من قبل، وهو في الوقت الحالي يرغب في تقديم أفلام حول هيبة الجندي المصري ومدى التزامه وحبه للبلد، ولا يرغب في تقديم صورة الجندي صاحب الفهم البطيء والملابس الواسعة، ويحب أن يقدم الجندي المصري كما يجب أن يكون".

وبعد إعلان أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين غضبها من تصريحاته، قدم محمد رمضان اعتذارًا لهم، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع السيدة سامية شاهين، أرملة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، بعد التصريحات التي أدلى بها، وانتقد خلالها الفنان الراحل.

وقالت سامية إن أسرة الراحل قررت التوقف عن إجراء تصريحات حول الحوار، وستكتفي باعتذار رمضان، وإعلانه حبه وتقديره للراحل.

*أسف يا "أبواليسر"

"أعتذر للطيار أشرف أبواليسر بسبب الأضرار التي لحقت به ومستعد لتعويضه".. تصريح أطلقه الفنان محمد رمضان عبر مداخلة هاتفيه أجراها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

وأضاف رمضان خلال المداخلة أن الموضوع أخذ ضجة كبيرة وأنه حاول التدخل لحل أزمة وقف الطيار ولكنه لم يستطع.

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كانت الأزمة التي انتقلت لاحقا إلى ساحات المحاكم، قد اشتعلت عقب فصل الطيار أشرف أبواليسر من عمله ومنعه من مزاولة المهنة، بسبب خرقه قوانين الطيران المدني وسماحه للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة قيادة الطائرة وظهوره بمقطع فيديو وصور وهو يمسك عجلة القيادة.

*لا عزاء للأغبياء.

"الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لـ"نسر الصعيد" (إياك تفكر تسبق الفيراري)، انتظروا الأغنية كاملة على قناتي على يوتيوب اللينك ع البايو. ثقة في الله نجاح ولا عزاء للأغبياء".

تعليق نشره الفنان محمد رمضان مع مقطع فيديو عبر صفحته بموقع إنستجرام، وكان السبب في إشعال موجات الغضب ضده داخل الوسط الفني، وهاجمه بسببه الشاعر الغنائي امير طعيمة، والفنان احمد السعدني، واتهموه بالإساءة لزملائه.

كان رمضان قد نشر صورة يظهر فيها بصحبة شبل صغير وأمامه دراجة بخارية، وعلق على الصورة قائلا "من أفضل صفات الأسود أنها لا تنشغل برأي الحمير فيها.. أغنية نمبر وان قريبا".

وبعد أيام من الهجوم عليه، قام رمضان بنشر صورة جديدة على صفحته في انستجرام، وكتب اعتذاره غير المباشر لزملائه "زملائي وقود نجاحي.. أستمد طاقتي منهم ومن شغلهم الرائع.. فلا يوجد إبداع بدون منافسة شريفة".

*من الجزائريين إلى أهل الكويت

اعتذارات محمد رمضان لم تكن فقط على المستوى المحلي، بل أتسع مداها لينتقل من الكويت شرقا إلى الجزائر غربا.

وبدأت الأزمة مع الكويتيين عقب انتشار مقطع فيديو أكد رمضان به إعجابه بشخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو ما اعتبره أهل الكويت إساءة كبيرة في حق الكويتيين جميعًا، وفور انتشار مقطع الفيديو تعرض لعاصفة من الهجوم والانتقادات إلى الحد الذي طالب فيه البعض بمنعه من دخول الكويت، ومنع أفلامه ومسلسلاته من العرض بدولة الكويت.

وسعى محمد رمضان لتوضيح وجهة نظره، وتواصل مع الإعلامية حليمة بولند، وقال خلال محادثه جمعتهما عبر موقع سيناب شات، أولًا هذا الفيديو قديم جدا، ولا أعرف سبب تناوله الآن وبهذه الغزارة وتفسيره من البعض في اتجاه مغاير للحقيقة، ولم أقصد الإساءة لشعب الكويت الشقيق، وعندما كنت أتحدث فيه عن صدام حسين لم أكن أعلم ما ارتكبه من انتهاكات في حق الكويتيين عند غزوه للكويت.

وأضاف رمضان، وعندما تحدثت عن صدام كنت أتحدث عن أنه شخصية ثريه دراميًا، ومن الممكن أن أجسدها، وهذا ليس معناه أني أتفق مع سياسته.

وبسبب فيديو آخر له سخر خلاله من الجزائريين، وقال" الجزائر أقل من أن نتحدث عنها كمصريين".

خرج الفنان محمد رمضان عبر صفحته بموقع فيس بوك ليقدم اعتتذاره، وكتب: "اعتذار مني لبلد المليون شهيد الجزائر الشقيقة. أرجو قبول الاعتذار. محمد رمضان".