محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
مع الساعات الأولى من صباح اليوم، احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده الرابع والخمسين، مع مجموعة من أصدقائه بالقاهرة، وذلك على غير عادته، إذ كان يحرص على الإحتفال به في مسقط رأسه بالأسكندرية.
مصطفى أحيا الشهر الماضي الحفل الذي أقيم في مكتبة الأسكندرية، وقدم به مجموعة من أشهر أغانيه، وسط حضور عدد كبير من محبيه.
وأصدر قمر مؤخرا ألبومه "لمن يهمه الأمر 2"، الذي وضع التوزيع الموسيقي لكل أغانيه، وشارك في تلحين بعضها مع الملحن أشرف السر خوجلي، بينما كتب كلمات الأغاني الشاعرين الراحل سامح العجمي، ورضا زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده الـ 54 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.