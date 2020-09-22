بالصور.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده الـ 54

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده الرابع والخمسين، مع مجموعة من أصدقائه بالقاهرة، وذلك على غير عادته، إذ كان يحرص على الإحتفال به في مسقط رأسه بالأسكندرية.

مصطفى أحيا الشهر الماضي الحفل الذي أقيم في مكتبة الأسكندرية، وقدم به مجموعة من أشهر أغانيه، وسط حضور عدد كبير من محبيه.

وأصدر قمر مؤخرا ألبومه "لمن يهمه الأمر 2"، الذي وضع التوزيع الموسيقي لكل أغانيه، وشارك في تلحين بعضها مع الملحن أشرف السر خوجلي، بينما كتب كلمات الأغاني الشاعرين الراحل سامح العجمي، ورضا زايد.