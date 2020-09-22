ليلى علوي تشارك في "تحدي صورة الطفولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى علوي، في تحدي صورة الطفولة، بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الكبيرة.
وكان عدد من الفنانين، قد قاموا بنشر صورهم من رحلة الطفولة، أبرزهم لقاء الخميسي، محمد علي رزق.
من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي طرح فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ويشاركها بطولة العمل زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
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