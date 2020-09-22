للمرة الأولى.. رامي جمال يغني من ألحان الخليجي سهم

أعلن الفنان رامي جمال عن كواليس أحدث أعماله الغنائية برفقة الملحن الخليجي الشهير سهم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر جمال صورة برفقة سهم والموزع الموسيقي نادر حمدي، ليعلن من خلالها عن تفصايل عمله الغنائي الجديد قائلاً:"مع المبدعين سهم ونادر حمدي واحمد المالكي معانا بكلماته وروحه ووعد بقنبله فنيه". حمدي، ليعلن من خلالها عن تفصايل عمله الغنائي الجديد قائلاً:"مع المبدعين سهم ونادر حمدي واحمد المالكي معانا بكلماته وروحه ووعد بقنبله فنيه". يذكر أن سهم قد تعاون لحنياً مع عدد كبير من نجوم الأغنية الخليجية أبرزهم"محمد عبده، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس،..وغيره"، بالإضافة إلى تعاونه الأاحدث مع الفنانة أصالة في ألبومها الأخير "لاتستسلم"، حيث حظى على نصيب الأأسد من الألحان داخل الألبوم.

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