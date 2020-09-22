أمير الغناء العربي ينتهي من تصوير "مواقف و خواطر"

انتهت إحدى شركات الخدمات الإعلامية من تصوير حلقات بعنوان خواطر ومواقف في حياة هاني شاكر، وتذاع حصرياً علي حساب هاني شاكر علي تيك توك.
وانضم النجم هاني شاكر، لتطبيق تيك توك، وتعرض الفيديوهات كل ثلاث ايام ويتحدث بها عن بدايته الفنيه و مواقف في حياته ونصائح للفنانين الشباب.
توك بأغنية "على الضحكاية.
وكان الفنان هانى شاكر، انضم مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك" مؤخرا، حيث شارك جمهوره أول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على تطبيق "تيك توك" معلقا عليه: "حسابى الرسمى على تيك توك.. على الضحكاية"، حيث استهل أول ظهور له عبر تيك
من ناحية أخرى يحضر النجم هانى شاكر لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عنيك مالت"، من كلمات صابر كمال وألحان حسين محمود، وتوزيع Jezo، وهندسة صوت ياسر أنور، ويقدم هانى الأغنية باللون الرومانسية تحمل طابع مقسوم حب وبهجة، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة من إخراج بتول عرفة، على أن يتم طرحه الشهر الجارى
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