وفاة والدة سلفستر استالوني عن عمر ناهز 98 عامًا

توفيت جاكي استالوني، والدة الفنان سلفستر استالوني، عن عمر ناهز الـ98 عامًا، وذلك بحسب ما أعلن شقيقه فرانك استالوني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر فرانك استالوني، شقيق سلفستر، صورة قديمة تجمعه ووالدته مع أشقائه، وعلق عليها قائلاً: "فقدنا هذا الصباح أنا وأخوتي والدتنا جاكي استالوني، كانت أمًا لأربعة أولاد، تومي وسيلفستر وفرانكي

واختنا توني".

مضيفًا، "كانت امرأة رائعة تعمل يوميًا مليئة بالشجاعة، وماتت وهي نائمة كما تتمنى".

ولدت جاكي عام 1921، عملت كراقصة في بدايتها، واتجهت بعد ذلك إلى مجال تصفيف الشعر، وتزوجت من فرانك استالوني، وأنجبت منه أولادها الأربعة.