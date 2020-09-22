يارا تطرح أغنية "بنت الوطن"

طرحت الفنانة يارا، أغنيتها الجديدة "بنت الوطن"، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات الامير عبدلله بن سعد بن عبد العزيز الحان: ابراهيم الغانم توزيع: عباس صباح، ويقول مطلعها"صوت الوطن عالي، يانبضنا الغالي، أجمل من الأحلام إسم الغانم توزيع: عباس صباح، ويقول مطلعها"صوت الوطن عالي، يانبضنا الغالي، أجمل من الأحلام إسم السعودية ، يوم الوطن نفخر ياحلمنا الأخضر وقلوبنا أعلام بإسم السعودية". Advertisements يذكر أن آخر إصدارات يارا الغنائية، كانت من خلال أغنية "مايهمك يابيروت"، التي طرحتها ضمن أحداث لبنان الأخيرة، وحققت أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تمام زليق، ألحان:طارق أبو جودة، توزيع:عباس صباح.

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