فن ومشاهير

تعرّف على سعر تذكرة حفل أنغام في التجمع الخامس

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 تستعد الفنانة أنغام لحفلها الغنائي الأول في القاهرة، في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية تدريجيًا بعد توقفها لأكثر من 6 شهور بسبب .

 يقام الحفل يوم الجمعة 9 أكتوبر، على مسرح المنارة المفتوح بمنطقة التجمع الخامس، ويتم فتح الأبواب أمام الجمهور في

تمام الساعة الـ6 مساءً.

 تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات، الفئة الأولى بقيمة 600 جنيه، الثانية 900 جنيه، الثالثة 1200 جنيه، الرابعة والأخيرة 1500 جنيه.

 يعتبر الحفل هو الحدث الجماهيري الأول في مصر

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بعد غياب الأنشطة الفنية بجميع أشكالها خلال الـ6 شهور الماضية، مع أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور.

 

 وفي السياق الفني نفسه، تستعد أنغام لحفلها الغنائي في ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، وذلك يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر، بمشاركة الفنان تامر عاشور، في مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة.

 

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