تعرّف على سعر تذكرة حفل أنغام في التجمع الخامس

تستعد الفنانة أنغام لحفلها الغنائي الأول في القاهرة، في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية تدريجيًا بعد توقفها لأكثر من 6 شهور بسبب كورونا.

يقام الحفل يوم الجمعة 9 أكتوبر، على مسرح المنارة المفتوح بمنطقة التجمع الخامس، ويتم فتح الأبواب أمام الجمهور في

تمام الساعة الـ6 مساءً.

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات، الفئة الأولى بقيمة 600 جنيه، الثانية 900 جنيه، الثالثة 1200 جنيه، الرابعة والأخيرة 1500 جنيه.

يعتبر الحفل هو الحدث الجماهيري الأول في مصر

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بعد غياب الأنشطة الفنية بجميع أشكالها خلال الـ6 شهور الماضية، مع أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور.

وفي السياق الفني نفسه، تستعد أنغام لحفلها الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، وذلك يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر، بمشاركة الفنان تامر عاشور، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.