تستعد الفنانة أنغام لحفلها الغنائي الأول في القاهرة، في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية تدريجيًا بعد توقفها لأكثر من 6 شهور بسبب كورونا.
يقام الحفل يوم الجمعة 9 أكتوبر، على مسرح المنارة المفتوح بمنطقة التجمع الخامس، ويتم فتح الأبواب أمام الجمهور فيتمام الساعة الـ6 مساءً.
تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات، الفئة الأولى بقيمة 600 جنيه، الثانية 900 جنيه، الثالثة 1200 جنيه، الرابعة والأخيرة 1500 جنيه.
يعتبر الحفل هو الحدث الجماهيري الأول في مصر
وفي السياق الفني نفسه، تستعد أنغام لحفلها الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، وذلك يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر، بمشاركة الفنان تامر عاشور، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على سعر تذكرة حفل أنغام في التجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.