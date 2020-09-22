الموت يفجع الفنان محمود حميدة في شقيقه

أعلنت إيمان حميدة، ابنة الفنان محمود حميدة، منذ لحظات، عن وفاة عمها المهندس فايز حميدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"
نشرت إيمان صورة لعمها الراحل، وعلقت عليها قائلة: "لا إله إلا الله.. البقاء لله وحده.. في ذمة الله عمي فايز حميدة الحبيب.... (إنا لله وإنا إليهراجعون)، اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".
من المقرر أن يتم تشييع جثمانه في مقابر الأسرة في محافظة بني سويف، ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء هناك.
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