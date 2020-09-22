فن ومشاهير

وقف بيع تذاكر فعاليات اليوم الوطني السعودي في جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 مع بداية انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90، مساء اليوم، تم وقف جميع الأنشطة الشرائية لتذاكر الحفلات، تطبيقاً للإجراءات الوقائية، وتعليمات التباعد الاجتماعي داخل قاعة الحفل.

 

 أزال الموقع الرسمي لبيع التذاكر جميع المنافذ الشرائية للحفل، قبل انطلاقه بساعات، حيث تبدأ أولى

الفعاليات مساء اليوم مع الفنانة أحلام، وذلك في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله بمدينة جدة.

 

Advertisements

 

 تستمر فعاليات الحفل حتى يوم السبت المقبل 26 سبتمبر، ويضم باقة من ألمع نجوم الغناء في

العالم العربي، خصوصًا الأغنية الخليجية، وهم: "أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، إضافة إلى نجوم الغناء المصري "عمرو دياب، محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور".

 تعتبر الفعاليات هي أول حدث فني يقام في ، بعد توقف الأنشطة الجماهيرية هناك بسبب وباء ، لتعود في احتفالات اليوم الوطني مع الالتزام بالاحتياطات الأمنية والوقائية للحفاظ على سلامة الحضور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقف بيع تذاكر فعاليات اليوم الوطني السعودي في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا