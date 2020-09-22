وقف بيع تذاكر فعاليات اليوم الوطني السعودي في جدة

مع بداية انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90، مساء اليوم، تم وقف جميع الأنشطة الشرائية لتذاكر الحفلات، تطبيقاً للإجراءات الوقائية، وتعليمات التباعد الاجتماعي داخل قاعة الحفل.

أزال الموقع الرسمي لبيع التذاكر جميع المنافذ الشرائية للحفل، قبل انطلاقه بساعات، حيث تبدأ أولى

الفعاليات مساء اليوم مع الفنانة أحلام، وذلك في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

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تستمر فعاليات الحفل حتى يوم السبت المقبل 26 سبتمبر، ويضم باقة من ألمع نجوم الغناء في

العالم العربي، خصوصًا الأغنية الخليجية، وهم: "أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، إضافة إلى نجوم الغناء المصري "عمرو دياب، محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور".

تعتبر الفعاليات هي أول حدث فني يقام في السعودية، بعد توقف الأنشطة الجماهيرية هناك بسبب وباء كورونا، لتعود في احتفالات اليوم الوطني مع الالتزام بالاحتياطات الأمنية والوقائية للحفاظ على سلامة الحضور.