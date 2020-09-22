أسطورة كرة السلة الأميركية يوسّع نشاطه التجاري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - وسع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان نشاطه التجاري، من خلال شراء فريق في سلسلة كأس ناسكار لسباق السيارات، وقام بالتعاقد مع السائق بوبا والاس من أجل القيادة للفريق الجديد في البطولة اعتباراً من الموسم المقبل.

سيكون جوردان، الذي يعتبر أفضل لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والذي تقدر ثروته الصافية بقرابة 1,6 مليار دولار، المالك الأكبر للفريق الجديد مع السائق المخضرم ديني هاملين كشريك بنسبة أقل من الأسهم.

وقال الأسطورة، الفائز بلقب الدوري الأميركي 6 مرات بقميص شيكاغو بولز: “نشأت في ولاية كارولاينا الشمالية، وكان والداي يأخذانني وإخوتي وأخواتي إلى السباقات، وكنت من محبي ناسكار طوال حياتي”.

ورأى ابن الـ57 عاماً: “أن فرصة امتلاك فريق سباق خاص بي بالشراكة مع صديقي ديني هاملين، وأن أجعل بوبا والاس يقود لنا، فهذا أمر مثير للغاية بالنسبة لي”.

وأمل جوردان، الذي يملك أيضاً فريق تشارلوت هورنتس المشارك في دوري كرة السلة للمحترفين، أن تجلب ملكيته لفريق في ناسكار جماهير جديدة إلى هذه الرياضة، وأن تعزز مشاركة الأقليات.

وتابع: “تاريخياً، كافحت ناسكار مع التنوع وكان هناك القليل من الملاك أصحاب البشرة السمراء. بدا التوقيت مثالياً مع تطور ناسكار وتشجعيها للتغيير الاجتماعي أكثر فأكثر. إضافة الى الالتزام والتبرعات الأخيرة التي قدمتها لمكافحة العنصرية النظامية، أرى هذا (امتلاك فريق في ناسكار) كفرصة لتثقيف جمهور جديد وفتح المزيد من الفرص لأصحاب البشرة السمراء في عالم السباقات”.

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وأكد والاس، السائق الأسمر الوحيد في ناسكار، في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيترك فريق ريتشارد بيتي موتورسبورتس.

وكان ابن الـ26 عاماً ناشطاً جداً هذا العام في الحديث عن مكافحة العنصرية في المجتمع الأميركي، لا سيما بعد مقتل المواطن صاحب البشرة السمراء جورج فلويد في أيار الماضي اختناقاً على يد شرطي في مينيابوليس.

ودعا والاس في حزيران المسؤولين عن سباقات ناسكار إلى حظر رفع العلم الكونفدرالي في حلبات السباق، لأنه يذكر أصحاب البشرة السمراء بماض أليم في الولايات المتحدة ويرمز في نظر كثيرين الى إرث الجنوب على صعيدي العبودية والتمييز العنصري.

ويرفع هذا العلم على حلبات ناسكار في الولايات الجنوبية التي تعتبر معقل هذه الرياضة، لكن المسؤولين عن هذه البطولة قرروا لاحقاً حظر رفعه في السباقات.

وتصدر والاس العناوين في حزيران الماضي بعدما أفاد فريقه أنه عثر على حبل مشنقة معلقا في المرآب المخصص له على حلبة تالاديغا سوبرسبيدواي في ولاية الاباما، لكن التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي”، أظهر بأن السائق صاحب البشرة السمراء لم يكن ضحية جريمة كراهية وأن المشنقة كانت عبارة عن حبل منسدل على باب مرآب وموجود هناك منذ 2019